OM - Rudi Garcia ne compte plus sur Lassana Diarra, au moins jusqu'au 1er février

Partira, partira pas ? Le cas Lassana Diarra est un serpent de mer depuis de longs mois à l'Olympique de Marseille. Cette fois, Rudi Garcia son entraîneur préfère être clair : le joueur est laissé tranquille pour trouver une solution d'ici la fin du mercato hivernal.

Sans grande surprise, Lassana Diarra n'a aucune chance d'être dans le groupe de l'Olympique de Marseille qui affronte l'AS Monaco ce dimanche (21h) au Stade Vélodrome. Rudi Garcia, son entraîneur, préfère considérer qu'il n'est pas disponible, et lui donner du temps pour régler sa situation. En clair : à lui de trouver une porte de sortie.

"On verra le 1er février. De toute façon, on sait très bien que Lassana, il est plus sur le départ que sur le fait de rester." Rudi Garcia