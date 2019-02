OM - Rudi Garcia "Quand Mario est arrivé un attaquant devait partir, j'ai dit à Valère que ce ne serait pas lui"

Marseille, France

L'Olympique de Marseille part désormais de loin dans sa course au podium : 9 points de retard sur Lyon (3e) et 12 sur Lille (2e), après avoir enfin disputé et remporté son match en retard face à Bordeaux (succès 1-0) mardi. Compliqué, très compliqué même, mais pas encore impossible mathématiquement. Alors, comme un serpent de mer depuis le début de saison, les hommes de Rudi Garcia espèrent lancer une série de victoires. Ce vendredi à Dijon, ils retrouvent une des rares équipes qu'ils ont battue (2-0, le 11 novembre ; 11e journée) en première partie de saison. Pour l'instant, les Bourguignons sont 16e du championnat.

Mais quelle attaque cette fois ? Contre Bordeaux, Rudi Garcia était privé de Mario Balotelli (pas qualifié). L'italien revient dans le groupe et sera très certainement titulaire. Qui à ses côtés ? Valère Germain, qui a repris des couleurs face aux Girondins, dans un système à 2 attaquants de pointe ?

"Quand Mario (Balotelli) est arrivé, on savait qu'il fallait qu'il y ait un attaquant qui parte. Et, ce que j'ai dit à Valère, c'est que ce ne serait pas lui. Parce que lui est complémentaire de Mario Balotelli. Je pensais que c'était logique et plein de bon sens de voir plutôt K. Mitroglou partir, parce que c'est un attaquant de surface comme Mario" Rudi Garcia

Pour l'instant, l'entraîneur marseillais brouille les pistes, et accentue plutôt le champ de possibilités qui s'offrent à lui.

"Clinton (Nje), Nemanja (Radonjic), Lucas (Ocampos) peuvent faire ça aussi : jouer dans l'axe à 2. Flo Thauvin aussi certainement. Donc, il y a des possibilités. Tout dépend dee ce qu'on veut faire. Ce qui est sûr, c'est que Mario a besoin de soutien. Après, qu'il ait besoin de soutien d'un 2e attaquant, d'un meneur de jeu derrière lui, ou de 2 attaquants qui jouent proches de lui au lieu de jouer excentrés, ce qui est plutôt notre jeu.... Mario a besoin de soutien. Après ça dépend du match, des joueurs à disposition.." Rudi Garcia

Après la rencontre face à Bordeaux, V. Germain avait lui-même été très clair et très optimiste en déclarant :"Ce n'est pas un secret de dire que j'apprécie jouer à 2 attaquants (..) je dois faire mieux quand je joue seul devant (..) mais c'est vrai que ça me rappelle de belles années à Monaco et à Nice, où on jouait à 2 attaquants et ça se passait plutôt bien".