Marseille, France

Sans être totalement dans le dur, l'Olympique de Marseille a tout de même intérêt à réagir au plus vite pour s'éviter une crise dès le mois de septembre. Les feux d'artifice face à Toulouse et Guingamp (4-0 à chaque fois) sont déjà bien loin. Marseille reste sur une semaine noire, marquée par des débuts ratés en Europa League avec une défaite à la maison (2-1) face à l'Eintracht Francfort et surtout un revers bien plus violent encore à Lyon (4-2) ce dimanche, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Face à Strasbourg, l'OM doit donc changer de visage.

Un retour mais une série d'absents aussi

Pour recevoir Strasbourg ce mercredi, Rudi Garcia peut au moins compter sur le retour dans les cages de Steve Mandanda. Le gardien, blessé à Nîmes cet été, reprend sa place alors que l'équipe a de sérieuses difficultés en défense depuis le coup d'envoi de la saison : déjà 11 buts encaissés en championnat, et 2 en un seul match européen.

En revanche, Adil Rami et Clinton Njie manquent à l'appel, tous les 2 sont blessés. Quant à D. Caleta-Car, expulsé à Lyon sur carton rouge direct ce week-end, il est logiquement suspendu.