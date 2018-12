OM - Rudi Garcia "On s'est éteint"

C'est trop souvent le cas, et ça s'est encore confirmé ce dimanche : alors que l'OM avait une belle opportunité de revenir sur le podium, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas su la saisir. À la maison pourtant, et poussés par des supporters encore indulgents, ils n'ont jamais su trouver l'ouverture face à Reims. Si la première période a laissé entrevoir quelques signes d'amélioration, l'équipe a ensuite plongé au retour des vestiaires. C'est un coup d'arrêt après 2 victoires consécutives en Ligue 1, face à Dijon puis à Amiens

"C'est un résultat décevant. Une très bonne période et une très moyenne seconde. Autant en 1ere période on a mis du rythme (...), après on s'est éteint. Et on a même permis à Reims de s'émanciper et de nous mettre en danger" Rudi Garcia