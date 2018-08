Mario Balotelli par-ci, Mario Balotelli par-là, voilà des semaines que le destin de l'attaquant italien basculait entre Nice et Marseille, voire vers d'autres clubs italiens notamment. Et en ce début de semaine, "l'affaire" semble avoir pris fin, puisque l'OGC Nice a annoncé que l'attaquant international allait finalement jouer une 3e saison saison consécutive sur la Côte d'Azur.

Mais Rudi Garcia a-t-il des regrets d'avoir "raté" l'attaquant italien, de ne pas l'avoir ramené dans ses filets ? Difficile de lire entre les lignes ; seule certitude, il ne veut plus entendre parler de ce dossier. Son discours officiel est le même que la semaine dernière : il a une confiance totale en ses 2 attaquants de pointe.

"On a K. Mitroglou et V. Germain comme attaquants de pointe ; ça nous a permis de mettre 122 buts en 62 matchs, soit presque 2 buts de moyenne toutes compétitions confondues. Donc si on reproduit ça en championnat, on finira sur la podium, là où on veut être ; à condition de prendre moins de buts. On a besoin d'un milieu, pas d'un attaquant de pointe" Rudi Garcia