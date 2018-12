OM - Rudi Garcia "Si on était décroché, peut-être que ce serait mieux"

Marseille, France

L'Olympique de Marseille a plutôt intérêt à s'imposer devant Limassol ce jeudi, pour.. bien préparer le match le plus important de la semaine, la réception de Bordeaux dimanche en Ligue 1. En Europa League, de toute façon c'est trop tard : Marseille est déjà éliminé de la compétition. Et forcément, toute l'attention est déjà portée vers le championnat, où les marseillais doivent réagir après une nouvelle défaite à Nantes (3-2) la semaine dernière. Et c'est en cela que Rudi Garcia salue l'intervention de son président Jacques-Henri Eyraud dans le vestiaire samedi dernier : une intervention où le principal dirigeant du club a à la fois maintenu sa confiance aux joueurs mais où il leur a également demandé une réaction d'orgueil.

"Il était important que le club, les dirigeants, fassent savoir à tout le monde -joueurs et staff technique-, mais bien évidemment ça été fait de manière concertée, que le club ne peut pas être content avec une aventure très très mauvaise cette saison en Europa League, et puis une place en championnat où on n'est pas sur le podium. Alors que c'est là où on veut être"

Pour l'instant, le bilan purement comptable est pourtant loin d'être catastrophique en championnat : l'OM est à 5 points du 2e avec un match en moins (Saint-Etienne / OM freporté au 16 janvier, à 21h). Mais le fond de jeu déçoit fortement, et les erreurs individuelles s'empilent les unes derrière les autres.