OM - Rudi Garcia "très surpris" du caractère de Mario Balotelli, "aux antipodes de ses appréhensions"

Déjà 3 buts mais aussi 2 cartons jaunes en 5 matchs avec l'OM : Mario Balotelli est incontournable depuis son arrivée à Marseille. Sans dire qu'il est seul à l'origine d'une révolution dans le jeu et l'efficacité de son équipe, l'international italien fait un bien fou à un groupe moribond pendant les derniers mois. Il est adopté, déjà, et lui semble également comme un poisson dans l'eau dans le vestiaire marseillais. Ce dimanche, face à St-Etienne, il sera encore le fer de lance d'une attaque qui doit faire mouche pour reprendre aux Verts la 4e du championnat de Ligue 1.

Feuilleton du dernier mercato estival de l'OM, l'ombre de Balotelli a plané sur toute la première partie de saison - bien -terne- des olympiens. L'ancien niçois a enfin rejoint la Commanderie courant janvier. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur.

Ses coéquipiers l'ont intégré très vite, mais le surveillent aussi comme le lait sur le feu. Steve Mandanda confie ainsi : "Mario est assez sanguin, on discute beaucoup avec lui pour le canaliser". A Dijon puis à Rennes, Balotelli a déjà pris 2 cartons jaunes.

"Sur le terrain, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus à fleur de peau, qu'il y ait un sentiment d’injustice beaucoup plus profond chez lui quand on lui siffle des fautes (..) C'est une grande surprise de voir combien il est relativement calme et sobre sur le terrain, et aux antipodes de ce que j'avais comme appréhension sur sa relation avec les arbitres ou les adversaires" Rudi Garcia