Vice-champion d'Europe en titre, l'Olympique de Marseille aurait certainement rêvé plus belles retrouvailles avec l'Europa League ce jeudi soir. 4 mois après sa finale perdue à Lyon face à l'At. Madrid, l'OM accueille Francfort pour le premier match de la phase de groupe. Mais ce rendez-vous au Vélodrome va avoir lieu dans un stade presque totalement éteint : il se joue à huis-clos total, sans aucun supporter. Tarif infligé par l'UEFA après une série d'incidents la saison dernière (fumigènes à Salzbourg, dégradations dans le Groupama Stadium à Lyon par exemple)

La décision définitive de l'UEFA est tombée la semaine dernière. Elle retire à l'OM l'épée de Damoclès d'une éventuelle exclusion des compétitions européennes en cas de récidive, mais elle reste lourde malgré tout.

"C'est pas un peu particulier. C'est "beaucoup" particulier. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. C'est triste, assez catastrophie. Mais malgré les conditions, on veut sortir avec 3 points pour cette première en Europa League" Rudi Garcia

C'est la 2e fois de son histoire que l'OM va jouer à huis-clos total au Stade Vélodrome. La première fois remonte à 2006, et Marseille s'était imposé 3-1 (doublé de F Ribéry) face à Auxerre en championnat.

"C'est embêtant quand on sait l'importance de notre public. Malheureusement, si on en est là, c'est qu'il y a eu des fautes. Tout le monde est sanctionné, nous, nos supporters, la ville. On est plus fort ensemble. C'est un contexte particulier mais il va falloir abstraction de ça" Dimitri Payet, capitaine