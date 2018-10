Marseille, France

Et le pire, c'est que l'Olympique de Marseille a mené, et même mené 2-0 ! C'est le dernier quart d'heure qui est fatal aux hommes de Rudi Garcia ce jeudi soir à Nicosie. L'Apollon Limassol refait son retard en 17 minutes et finit par égaliser dans les arrêts de jeu. Après 2 journées d'Europa League, l'OM ne compte qu'un petit point au compteur ; comme les chypriotes d'ailleurs

"On a tout gâché. C'est un match nul qui vaut pratiquement à une défaite. Quand on mène 2-0 à l'extérieur, on ne peut pas se permettre de ne pas revenir avec 3 points" Rudi Garcia

Après une première période équilibrée mais pas specialement rassurante non plus, l'OM fait plier Limassol une première fois grâce à un petit chef d'oeuvre de Dimitri Payet (50e) servi par Radojnic à l'entrée de la surface de réparation.

11 - Dimitri Payet est impliqué sur 11 buts en Ligue Europa depuis le début de la saison 2017/18 (4 buts, 7 passes décisives), plus que tout autre joueur.

A la 67e minute, Luiz Gustavo enfin replacé dans l'entrejeu marque lui aussi un but splendide d'une frappe lointaine.

"Quand on a des balles de 2-0, de 3-1, et qu'on se voit rejoindre c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Toujours sur l'animation offensive. A 2-0 le match doit être terminé, on ne doit pas les remettre en jeu, on doit être beaucoup plus agressif dans le bon sens du terme" Rudi Garcia

Mais Limassol revient une première fois. A la 74e minute, Markovic d'une frappe magistrale et lui aussi de l'extérieur de la surface trouve la faille dans la lucarne opposée (2-1).

Le pire est alors à venir pour la défense marseillaise. A la 91e minute, Sachetti pique un ballon à l'entrée de la surface, Papoulis dévie de la tête et Emilio Zelaya (déjà buteur à Rome) se joue de Duje Caleta-Car et enchaîne du pied gauche. (2-2)

Valere Germain apres le nul De l'OM 2/2 à Nicosie face à L'Apollon Limassol

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Eintracht Francfort fait exploser la Lazio Rome (4-1) en Allemagne. Les italiens finissent le match à 9.

"On se concentrera sur le fait de battre la Lazio chez nous. Mais c'est vraiment une mauvaise opération comptable ce soir" Rudi Garcia

And breathe 😮



41 goals, many sensational 🔥



What a night in the #UEL 😍 pic.twitter.com/WTdAXbUGmO — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 4, 2018

Le 25 octobre, l'OM reçoit la Lazio pendant que Francfort joue un 2e match consécutif à domicile, face à Limassol.