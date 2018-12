OM - Rudi Garcia : "Il y a peu de joueurs qui ont bien fait ce soir"

Marseille, France

Les hommes de Rudi Garcia étaient déjà éliminés, ils sont maintenant bons derniers de leur groupe derrière Limassol, puisque les Chypriotes ont battu la Lazio de Rome. Il est loin, très loin, le finaliste de la saison passée dans cette Europa League. À Francfort, l'OM s'incline lourdement : 4-0. Et encore, les Allemands ont parfois brillé par leur maladresse devant le but.

Deux buts "contre son camp"

Rudi Garcia avait clairement annoncé la couleur : puisque l'OM était éliminé avant même de jouer sur le terrain de l'Eintracht Francfort, il avait laissé la majorité des cadres au repos. À leur place : les bannis, les déceptions du début de saison et des joueurs en manque de temps de jeu.

"C'est un mauvais match. On devait faire beaucoup mieux avec cette équipe-là. Il y a peu de joueurs qui ont bien fait ce soir. Il y en a un ou deux quand même sur lesquels on va tirer des enseignements positifs, les autres n'ont pas marqué de points." Rudi Garcia

Et la soirée est vite cauchemardesque, avec un premier but encaissé dès la première minute, signé Luka Jovic, qui reprend un ballon repoussé par Yohann Pelé sur une première tentative des Allemands.

58s - Le but de Luka Jovic après 58 secondes de jeu est le plus rapide encaissé par Marseille en Ligue Europa. Oops.#SGEOMpic.twitter.com/eWBO7B2cjM — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2018

La suite ? Deux buts de Luiz Gustavo (17e ) et Bouna Sarr (62e) contre leur camp ! Le pire étant celui du Brésilien : sans lever la tête, de l'extérieur de la surface, il met son ballon en retrait pour son gardien. Sauf que Yohann Pelé a disparu de la circulation et la balle n'a plus qu'à aller franchir paisiblement la ligne de but.

"C'est simple, on a été dominé dans tous les compartiments du jeu. On n'avait rien pour nous et on a été dominé dans tous les domaines. Ce qu'il y a de bien, c'est que le coach a pu donner du temps de jeu à certains joueurs, mais c'est le seul point positif." Bouna Sarr

Après l'heure de jeu, le Serbe Luka Jovic s'est offert un doublé.

Il reste un dernier match européen à jouer le 13 décembre, à domicile contre les Chypriotes de Limassol.

2007 - Marseille 🇫🇷 a subi sa plus lourde défaite en compétition européenne 🏆 depuis le 11 décembre 2007 en Ligue des Champions contre Liverpool (0-4). Claque. pic.twitter.com/jUvMTWTd1i — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2018

Dimanche, l’OM reçoit Reims (17h) en championnat.