OM - Stade Rennais : d'un Vélodrome à l'autre pour Bruno Genesio

Il y a un peu plus de six mois, Bruno Genesio faisait ses débuts comme entraîneur rennais au stade Véldrome contre Marseille sur une défaite 1-0. Ce dimanche à 17h, l'entraîneur rennais retrouve la cité phocéenne alors que son équipe est à la peine en ce début de championnat.

Le 10 mars dernier, Michaël Cuisance venait crucifier le Stade Rennais en toute fin de match au Vélodrome, une rencontre qui aurait du se jouer des semaines plus tôt, mais qui avait été reportée suite aux incidents perpétrés à la Commanderie par des supporters marseillais. Surtout, ce match du 10 mars était le premier dirigé par Bruno Genesio au Stade Rennais, et une première aussi pour Jorge Sampaoli sur le banc olympien. Six mois plus tard, les deux coachs se retrouvent dans un Vélodrome qui devrait afficher complet ce dimanche (17h).

Une qualification européenne et un début de saison moyen

Bruno Genesio dresse un constat lucide sur sa demi-année à la tête de l'équipe : "Je pense qu'on a fait une bonne fin de saison l'année dernière, on a réussi à accrocher cette qualification en coupe d'Europe, qui était l'objectif, et qui n'était pas facile parce qu'on avait du retard sur Lens notamment. Il y a eu de très bonnes choses dans le jeu aussi. Sur ce début de saison c'est un peu mi figue, mi-raisin. Il y a eu des matchs assez aboutis, et d'autres où on a montré un niveau de jeu beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on est capables de faire et par rapport aux qualités individuelles et collectives de l'équipe." Les Rennais sont sur une série en cours de deux défaites consécutives en championnat, et végètent en deuxième partie de classement avec cinq points après cinq journées, sans avoir affronté l'un des cinq autres clubs français à disputer une coupe d'Europe cette saison.

Je sais encore mieux où je veux aller. - Bruno Genesio

Le coach rennais estime n'avoir pas tout à fait mis sa patte sur son équipe : "Non, il y a encore plein de choses à travailler. J'apprends à connaître encore mieux le groupe, le contexte général autour du club, de l'équipe. Petit à petit, je sais encore mieux où je veux aller." Si l'animation des Rennais a parfois été très poussive cette saison, face à Tottenham jeudi les Rouge et Noir ont su montrer le niveau d'exigence et l'état d'esprit réclamés par Bruno Genesio depuis plusieurs jours. Des adaptations ont été réalisées dans le jeu, avec un bloc plus bas et des transmissions plus verticales, même si l'entraîneur assure "qu'à chaque match le plan de jeu peut être différent".

Contre Marseille, les Rennais devront répondre au défi de l'intensité phocéenne, une équipe "qui fait beaucoup de courses" et qui n'a pas perdu depuis le début de saison (3 victoires et un nul en Ligue 1). Six mois après ses débuts dans le même stade, une victoire rennaise pourrait permettre à Bruno Genesio de sortir de sa première - relative - zone de turbulences en championnat.

Les infos groupe

Martin Terrier, Jérémy Gélin, Jérémy Doku, Lovro Majer (blessure) et Dogan Alemdar (isolement) sont absents côté rennais. Chez les Marseillais, Arkadiusz Milik est forfait, Dimitri Payet et Jordan Amavin sont dans le groupe, mais incertains de démarrer la rencontre.

