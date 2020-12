OM: Stéphane fada de la "grinta d'Alvaro et Pipa"

Le Rouge et le jaune espagnol, le blanc et le bleu ciel argentin... Impossible de manquer cet immense drapeau coloré, assemblage des drapeaux des deux pays, agrafé sur les barrières installées à l'entrée du centre d'entrainement de l'OM.

Ils ressentent que l'OM, c'est particulier. Stéphane, supporter olympien

Supporter olympien, Stéphane est venu de Toulon, à une soixantaine de kilomètres, pour rendre hommage à Bénédetto et Alvaro Gonzalez, deux joueurs qu'il adore: "Pipa et Alvaro, ce sont deux frères, déjà, car ils s'entendent super bien. Ils ressentent que l'OM c'est particulier. Ils aiment le comportement des supporters. Puis, _ils s’accrochent, ils se battent_. C'est un bel hommage à leur rendre."

C'est le plus beau du football parce tu joues pour ça, pour les supporters. Alvaro Gonzales, défenseur de l'OM

L'hommage de Stéphane, en drapeaux, pour "Pipa et Alvaro" Copier

La grinta, la gnac des deux joueurs. C'est ce qui plaît à Stéphane qui a inscrit un gros "Vamos Chicos", "Allez les gars" sur son drapeau. "Avoir ce type de chose, c'est le plus beau du football parce tu joues pour ça, pour les supporters. Pour que tout le monde soit fière de tes joueurs reconnait le défenseur espagnol de l'OM Alvaro Gonzalès, touché par cet hommage et qui comptait bien rencontrer Stéphane._Je vais parler avec eux après car je suis fier de çà._"

Stéphane, supporter confiant pour les deux derniers matches de l'année

A l'image de ses deux joueurs préférés, Philippe sent que l'OM ne lâche rien et reste très optimiste avant le deux derniers matches de l'année, devant Reims ce samedi et à Angers, mercredi 23 décembre. "Pour Reims, on va gagner. Il le faut. Il faut rester coller dans le trio de tête (l'OM est 4e), sans penser aux deux matches de retard. Quand à la spirale positive, il faut la garder, malgré la défaite à Rennes (2-1). J'ai confiance." Surtout si son Avlaro Gonzalez et son "Pipa" Bénédetto sont sur la pelouse du Vélodrome face aux rémois.