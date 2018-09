Bien sûr, 2018 restera l'année de son titre de champion du monde. Mais c'est aussi celle d'une série de blessures pour Steve Mandanda. Encore touché cet été lors du déplacement à Nîmes, le gardien de l'OM est enfin remis de sa déchirure des ishios-jambiers de la cuisse gauche. Le staff olympien a attendu qu'il soit vraiment à 100% pour le lancer à nouveau dans le grand bain. Et Rudi Garcia vient de le confirmer, S. Mandanda sera titularisé lors du match face à Strasbourg ce mercredi au Stade Vélodrome.

A Nîmes, il a dû céder sa place à Y. Pelé après 65 minutes de jeu. Depuis, Steve Mandanda a manqué 3 matchs de championnat, le premier rendez-vous de l'OM face à Francfort (défaite 2-1) mais aussi le dernier rassemblement de l'Equipe de France contre l'Allemagne et les Pays-Bas au début du mois de septembre.

"Steve a beaucoup d'importance pour nous évidemment ; ça fait partie des meilleurs gardiens en France. On attendait simplement qu'il soit à 100%, qu'il puisse faire une dizaine de jours de préparation. C'est ce qu'il a fait" Rudi Garcia

En 2e partie de saison l'an passé, il s'était déjà blessé à St-Etienne début février (cuisse droite), puis à Dijon fin mars (quadriceps).

"ça va être, je l'espère, le vrai départ de saison. L'objectif est de le retrouver dans les buts, et de le retrouver performant mais aussi qu'il y reste, qu'il puisse durer.Par le fait qu'il soit très bien physiquement. Il s'est préparé au mieux, il a beaucoup travaillé. Il piaffe d'impatience, et nous on est très très content de le revoir avec nous évidemment" Rudi Garcia