OM - Teddy Riner, Tony Parker, JPP ... Réservez dès maintenant pour le match des héros au stade Vélodrome

Mercredi 13 octobre prochain, l’Orange Vélodrome accueillera le Match des Héros, où la Team OM et la Team UNICEF s’affronteront dans un match amical au profit d’UNICEF et de la Fondation Didier Drogba. Sont attendus sur le terrain : Teddy Riner, Tony Parker ou encore Djibril Cissé et JUL.