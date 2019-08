OM - Thauvin reste, c'est sûr "à 90-95%"

Une arrivée au moins, mais peut-être aussi encore un départ, et pas n'importe lequel. À l'Olympique de Marseille, la page transferts n'est peut-être pas encore tournée. Et Florian Thauvin concentre toutes les attentions.

À deux semaines de la fin du mercato, les lignes pourraient finalement encore bouger à l'OM. Des discussions sont toujours en cours pour se faire prêter un jeune défenseur (latéral gauche) du Barça, Juan Miranda, 19 ans.

Bonne nouvelle aussi à propos de deux pépites du centre de formation. L'entraîneur portugais confirme que la prolongation de contrat de Bouba Kamara est en bonne voie, tout comme le premier contrat pro du jeune et très prometteur Isaac Lihadji.

Mais un joueur à lui seul pourrait encore précipiter des mouvements importants : le meilleur attaquant de l'OM ces dernières saisons, Florian Thauvin.

"Il n'y a pas plusieurs clubs capables de payer la somme d'argent nécessaire pour un joueur d'un tel niveau. Je ne pense pas que Valence dépensera 50 millions pour Florian Thauvin." André Villas-Boas

L'entraîneur veut le garder, mais il n'est à l'abri de rien. Surtout pas d'une offre venant de l'étranger, même si le mercato est déjà fermé en Angleterre. Et ce seraient maintenant les Espagnols de Valence justement, qui pourraient passer à l'action, après avoir vendu Rodrigo. Mais André Villas-Boas, officiellement, semble avoir du mal à y croire.

"Pour l'objectif podium, Thauvin est fondamental. J'espère qu'il ne partira pas."

André Villas-Boas se dit "tranquille" mais peut-être laisse-t-il passer aussi un message : Thauvin, c'est au moins 50 millions pour qui voudrait. Et le Portugais va même plus loin : l'OM doit le garder, c'est vital, pour espérer décrocher le podium. Sauf que plus loin, il lâche : "Evidemment, s'il part à cette quantité d'argent, normale pour un joueur de ce niveau, alors nous aussi, nous devrons retourner sur le mercato (pour le remplacer)".

Selon Villas-Boas, il y aurait "90 à 95 % de chances" que Thauvin soit encore marseillais en septembre. Les nuits risquent d'être courtes pour les supporters d'ici là...