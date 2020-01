OM-Trélissac à Limoges : les supporteurs marseillais creusois seront là

Paul, David et Théo guérétois et fans de Marseille se rendent à Limoges ce dimanche

Guéret, France

L'OM et Trélissac jouent les 32e de finale de coupe de France de football ce dimanche au stade Beaublanc de Limoges. L'affiche est exceptionnelle. L'Olympique de Marseille n'est pas venue à Limoges depuis des années. 13 000 personnes sont attendues. Pour les retardataires, il faudra encore patienter un peu avant que l'OM revienne dans le Limousin : le match se joue à guichet fermé.

Les Creusois seront nombreux dans les tribunes. La rencontre est une aubaine pour les supporteurs de Marseille en Creuse. Paul, David et Théo sont fans de l'OM depuis leur plus jeune âge. Voir leur équipe fétiche jouer dans le Limousin, à une heure seulement de Guéret, Théo n'y croyait pas : " C'est une chance ! Je ne pensais pas que l'OM pouvait venir jouer aussi proche de chez nous. Et je peux dire que les Creusois et même le Limousin est heureux de recevoir l'Olympique de Marseille !" dit-il presque grave. Paul, lui, est certain "que les trois quart du stade viendront soutenir l'OM" affirme le Guérétois.

Un rencontre inédite

Avec leur ami David, ils n'ont pas hésité à venir à l'aube et à patienter devant le centre commerciale à Limoges qui vendait les places. La semaine dernière, une file d'attente impressionnante s'est formée devant le magasin, certains ont même passé la nuit devant pour obtenir leur précieux ticket. "C'est quelque chose d'inédit" selon David.

Par conséquent, l'attente est grande pour les trois Creusois. Ils souhaitent voir du "spectacle", du "jeu", "de "l'ambiance" et bien sûr "une victoire de l'OM".

Le coup d'envoi est donné à 14h15 ce dimanche.