Om-Troyes : un communiqué commun face aux soupçons de propos racistes

Moins de 24 heures après la polémique sur des suspicions de propos racistes proférés lors du match OM-Troyes au stade vélodrome à l’égard du joueur Hyun-Jun SUK, les deux clubs ont décidé de parler d'une seule voix. L'Olympique de Marseille et l'ESTAC publient ce mercredi après-midi un communiqué commun où ils "rappellent leurs engagements respectifs contre le racisme."

"Le football est un terrain cosmopolite, riche de la diversité de ses tribunes et de tous ses acteurs. Et c’est tous ensemble que nous continuerons de lutter sans relâche pour éradiquer ce fléau", écrivent l'Om et l'ESTAC.

Pablo Longoria s'engage "à prendre les mesures nécessaires"

L'OM apporte également son soutien total au joueur troyen visés lors du match dimanche soir. L'Om précise qiue les présidents des deux clubs ont échangé "dans un climat apaisé". L'histoire n'en restera pas là. Le président de l'OM Pablo Longoria s’engage "à demander des explications aux auteurs et à prendre les mesures nécessaires"

Dimanche soir, lors du match à huis clos entre l'Olympique de Marseille et Troyes, le joueur sud-coréen Hyun-Jun Suk, vient de commettre une faute sur un joueur marseillais. Dans le satde vide de supporters on etend alors des propos résonner : "Le samouraï nous l'a découpé [...] Il va faire des sushis." . On ne sait pas pour l'instant si ces propos viennent du terrain ou du banc marseillais. L'Olympique de Marseille a décidé de faire la lumière sur cette affaire. Dès ce mardi et la diffusion de ces propos, le président de l'OM Pablo Longoria a contacté son homologue troyen et "présenté les excuses de l'OM".