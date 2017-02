OM : un Dimitri Payet et ça repart !

L'Olympique de Marseille se relance, 5 jours après sa défaite à Metz (1-0). Sa victime ? Guingamp, au Vélodrome. L'OM s'impose 2-0 sans trembler, grâce notamment à un coup franc de Dimitri Payet, titulaire pour la première fois depuis son retour à Marseille.

Dimitri Payet boit du petit lait. Le voilà, comme il le dit lui-même, "libéré". Pour sa première titularisation, il conforte le succès de l'OM (2-0) face à Guingamp sur une de ses spécialités : sur coup franc. Même si sa frappe est détournée par le mur, l'essentiel est bien là, son but offre le break à Marseille, après l'ouverture du score de Bafé Gomis en première période

Dimitri Payet en aura tenté des frappes, dans cette rencontre face aux Bretons. Parfois, il lui aura manqué d'un brin de réussite, d'autres c'est le suédoisKarl Johan Johnsson qui a gagné le duel.. et finalement, c'est sur coup franc que le Réunionnais a enfin été récompensé (76e minute) : une frappe détournée par Ludovic Blas

238 jours plus tard... Welcome home @dimpayet17 pic.twitter.com/4h8V50F3S0

Il effectue ici le même geste que celui qu'il avait fait la dernière fois qu'il a marqué au Vélodrome.. c'était avec les Bleus, pendant l'Euro, en juin l'année dernière. Une célébration devenue célèbre où il dit clairement "c'est chez moi, ici"

"ça me libère. Quand on est transféré, c'est toujours mieux de marquer ou d'être décisif rapidement ; ça permet de prendre confiance et de travailler plus sereinement'" Dimitri Payet