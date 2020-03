OM : un match de suspension pour André Villas-Boas

Décidément le déplacement de l'OM à Montpellier aura une saveur particulière ce samedi. Non seulement le match se jouera à huis clos à cause de l’épidémie de Coronavirus mais en plus les joueurs vont devoir se passer de leur entraîneur.

André Villas Boas ne sera pas sur le banc, il est suspendu pour un match. Une sanction annoncée par la Ligue Professionnelle de Football après son expulsion pour contestation lors de la rencontre face à Amiens au Vélodrome vendredi dernier. André Villas Boas, très en colère, a eu un échange tendu avec l'arbitre à la fin de la rencontre (2-2) lui reprochant certaines décisions.

Le coach devrait donc prendre place en tribune samedi lors de la 29e journée de Ligue 1 au stade de la Mosson.