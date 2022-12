OM : une boutique flambant neuve pour les supporters

Les supporters de l'OM peuvent profiter d'une toute nouvelle boutique, au pied du Vélodrome. Elle vient d'ouvrir. Ce jeudi, plusieurs joueurs sont venus fêter l'ouverture. Un nouveau lieu plus grand et plus moderne pour venir acheter ses maillots.

Les maillots de la nouvelle boutique de l'OM © Radio France - Laurent Grolée Dimitri Payet, Valentin Rongier, et trois autres joueurs de l'OM viennent d'inaugurer la nouvelle boutique du club, au stade du vélodrome. Le président, Pablo Longoria était là aussi, pour fêter l'ouverture. depuis une semaine, les supporters peuvent désormais acheter leurs maillots dans un espace plus grand. Le lieu a surtout été réorganisé et modernisé. ⓘ Publicité Les travaux de modernisation de cette nouvelle boutique ont été investis par Puma, . L'équipementier du club s'est inspiré de ses boutiques anglaises de Manchester City et de sa boutique New-yorkaise. Les dirigeants de Puma espèrent voir jusqu'à 5000 personnes passer à la caisse, chaque soir de match. Si le décor change, le prix du maillot ne change pas. Il faut compter 150€ pour le maillot blanc et bleu, authentique de l'OM.