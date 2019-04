OM : une foule immense pour la séance de dédicace avec Hiroki Sakai, Lucas Ocampos et Dimitri Payet à La Valentine

Des centaines de supporters sont venus rencontrer leurs joueurs marseillais préférés pour une séance de dédicace ce jeudi au magasin Boulanger de La Valentine. Hiroki Sakai, Lucas Ocampos et Dimitri Payet se sont prêtés au jeu des selfies et des dédicaces avec plaisir.

Marseille, France

Après avoir pris un bain de foule à la Commanderie, Hiroki Sakai, Lucas Ocampos et Dimitri Payet se sont livrés à une séance de dédicace ce jeudi en début d'après-midi au magasin Boulanger dans le centre commercial de La Valentine. Pendant plus d'une heure, des centaines de supporters ont fait la queue pour voir leurs idoles et obtenir un selfie.

Les joueurs ont enchaîné les dédicaces avec le sourire © Radio France - Romane Porcon

Certains supporters ont fait la queue pendant une heure pour voir les joueurs © Radio France - Romane Porcon