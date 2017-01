Une offre de l'OM à 30 millions d'euros pour Dimitri Payet, selon L'Équipe

C'est le feuilleton de ce mercato hivernal à Marseille : le retour ou non de Dimitri Payet (West Ham). Selon nos confrères de L'Équipe, l'Olympique de Marseille aurait gonflé son offre au club anglais pour atteindre la barre des 30 millions d'euros ce vendredi.

Viendra, viendra pas ? L'OM n'a peut-être jamais été si près de voir revenir son ancien milieu de terrain, Dimitri Payet, exilé à West Ham depuis l'été 2015.

Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants marseillais auraient ce vendredi proposé une offre largement supérieure à leur première proposition, pour atteindre la barre des 30 millions d'euros.

Dimitri Payet semble pour sa part avoir fait tout ce qu'il pouvait pour rallier Marseille : il est prêt à une baisse de salaire ; et il a aussi entamé depuis plusieurs jours déjà un bras-de-fer avec le club londonien, refusant désormais de continuer à porter les couleurs des Hammers.

L'OM aurait cette fois porté son offre à 30 millions d'euros pour le milieu de terrain international. Les Anglais en réclameraient cinq de plus. À une dizaine de jours de la fin du mercato, et même si les dirigeants de West Ham veulent rester inflexibles pour l'exemple, difficile de croire que les deux clubs ne finissent pas par tomber d'accord.

En attendant, le torchon brûle entre l'international français et les supporters des Hammers. Certains d'entre eux auraient brisé une vitre de sa voiture, en lançant des pierres.

La semaine dernière déjà, une chanson circulait dans les pubs londoniens. Un chant aux paroles explicites, confirmant le divorce entre Dimitri Payet et ceux qui l'avaient pourtant adulé depuis son arrivée à West Ham.

FUCK OFF PAYET,

DIMITRI PAYET,

WE JUST DONT WANT YOU ANYMORE,

YOU'VE GOT SOME FUCKING FRONT,

YOU MONEY GRABBING C*NT pic.twitter.com/1bbL5SwN3D