OM - Une rencontre dans la semaine avec les groupes de supporters ?

Et si Rudi Garcia et ses joueurs rencontraient enfin les groupes de supporters ? Après le match à Saint-Etienne ce mercredi, une nouvelle porte semble s'entrouvrir.

C'est l'histoire répétée d'un rendez-vous manqué, comme un jour sans fin. Depuis l'arrivée de Rudi Garcia aux manettes de l'OM. Mais surtout ces dernières semaines, alors que l'équipe s'enfonce doucement mais sûrement dans une spirale négative sur le terrain : éliminations en Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, et Coupe de France. L'OM n'a plus que le championnat à se mettre sous la dent ; une chance, c'est sa priorité absolue de la saison, avec pour objectif un retour en Ligue des Champions et donc une place sur le podium. Et depuis 2 mois, pour une succession de raisons propres à chacun, groupes de supporters et club n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour se retrouver ensemble autour d'une seule et même table.

Dimanche, face à Monaco, les tribunes ont grondé. Le nul 1-1 n'a pas apaisé les groupes de supporters. Le ton avait été donné dès l'échauffement.

Les banderoles se sont multipliées dans les travées du Stade Vélodrome ; avec une palme pour les South Winners et leur Picsou accompagné d'une incroyable série de Rapetout.

scène surréaliste à la fin d’#OMASM. après quelques minutes, les principaux joueurs de l’OM vont à la rencontre de leurs supporters du virage Sud qui les accueillent par un « l’OM c’est nous » pas vraiment amical. pic.twitter.com/BR5s6LQPVd — Gilles Rof (@gillesrof) January 13, 2019

"Après le match, on n'avait rien de prévu. C'est pour ça que le groupe n'a pas eu une attitude uniforme tout de suite. Donc j'ai lu qu'il n'y avait rien de spontané. Bah oui, il n'y avait rien de spontané. J'ai vu qu'on avait peut-être fabriqué de l'image. Et ça, c'est faux et complètement faux. Je me suis attelé à une chose : je veux que mes joueurs soient ensemble, solidaires et soudés. C'est pour ça que je voulais que personne ne reste au vestiaire. Donc on est sorti, et c'est bien qu'on soit sorti" Rudi Garcia

Cette fois, à la veille d'un déplacement à St-Etienne -match en retard de la 17e journée de Ligue 1-, Rudi Garcia tend la main, pour un appel au dialogue et à une réconciliation nécessaire.