Sans son meilleur buteur Florian Thauvin, l'OM est allé chercher un très précieux succès à Toulouse. Une victoire 2-1 qui lui permet de ne pas perdre de points sur Monaco et de maintenir Lyon à distance.

Toulouse, France

Cet OM là semble accompagné de quelque chose en plus. L'égalisation dans les dernières secondes contre Nantes dimanche dernier a montré que les Marseillais avaient du caractère. Cette fois ce sont les 3 points de la victoire que les Olympiens ont arraché sur la pelouse du Stadium de Toulouse.

Mis sur de bons rails par l'ouverture précoce (10e) d'un Lucas Ocampos décidément en forme, Marseille s'est laissé surprendre par l'égalisation de Mubele (19e). Un but qui va couper les belles velléités offensives des marseillais entrevues jusque là. Sans un grand Steve Mandanda, l'OM aurait plié.

Sur un plan personnel ça s'est bien passé. Tant mieux c'est aussi mon rôle - Steve Mandanda

Coaching gagnant pour Garcia

Le portier phocéens a multiplié les arrêts décisifs pour maintenir son équipe à flot. Dans une équipe privé de Thauvin blessés et de Dimitri Payet laissé sur le banc l'OM manquait de cartouches offensives. Dimitri Payet, préservé à cause d'une petite gène est finalement sorti du banc. C'est lui qui met sur orbite Kostas Mitroglou. L'attaquant Grec marque sur l'un de ses premiers ballons et offre à l'OM un succès précieux en vu de la Ligue des Champions.

35 - @kmitroglou est le remplaçant le plus rapide à marquer lors d'un match de Ligue 1 (35 secondes) depuis Guido Carrillo v Bastia le 03/12/2016 (15 secondes). Flash. pic.twitter.com/2YeIsGMXYi — OptaJean (@OptaJean) March 11, 2018

Le deuxième but est magnifique. On a gagné grâce à notre esprit d'équipe - Rudi Garcia

Grâce à cette victoire, Marseille boucle une belle semaine après son succès 3-1 contre Bilbao. L'OM reste dans la roue de Monaco et maintient Lyon à distance de 5 points avant le choc des Olympiques au Vélodrome dimanche prochain.