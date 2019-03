OM - Valère Germain "Encore un peu tôt pour se dire qu'on va être sur le podium mais on a envie d''y être"

L'OM a fini par venir à bout de Nice (1-0) et revient à 3 points de Lyon avant d'aller défier le PSG au Parc des Princes.

Marseille, France

L'Olympique de Marseille s'en remet une nouvelle fois à l'inévitable, l'incomparable Mario Balotelli. Face à ses anciens coéquipiers niçois, c'est encore l'attaquant italien qui fait la différence. Cette fois, il trompe W. Benitez d'une tête décroisée à l'heure de jeu, et inscrit le seul but de la soirée. Mais il vaut de l'or. Il ramène l'OM à 3 points du podium, et de la 3e place occupée par Lyon accroché (2-2) ce week-end à Strasbourg.

5e but en 7 matchs pour Balotelli

L'attaquant italien marque presque un but par match depuis son arrivée à l'OM cet hiver. En tout cas, il fait trembler les filets adverses à chacun de ses matchs à domicile, au stade vélodrome.

"C'est sûr qu'on a fait une des belles opérations de cette journée. Maintenant, il reste beaucoup de matchs quand même. On se rapproche petit à petit. Il est encore un peu tôt pour se dire qu'on va être sur le podium mais on a envie d''y être" Valère Germain

L'OM joue au Parc des Princes dimanche, pour défier un PSG qu'il n'a plus battu depuis novembre 2011.