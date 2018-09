Marseille, France

Et si l'OM avait vraiment déjà sous la main le "fameux grand attaquant" ? Des noms ont circulé cet été, du côté de la Commanderie et Mario Balotelli, l'attaquant italien de l'OGC Nice, s'est même rendu en personne au centre Robert Louis-Dreyfus pour rencontrer la direction du club marseillais. Mais à Monaco, dans un vrai choc, une grande affiche, Valère Germain et Kostas Mitroglou ont brillé, tous les 2 (victoire 3-2)

Si le grec a beaucoup pesé en première période, jusqu'à être récompensé juste avant la pause (1-0) en marquant de la tête sur un caviar de Dimitri Payet, Valère Germain a quant à lui offert les trois points dans les derniers instants : sur un corner de Florian Thauvin, lui-même déjà buteur alors qu'il était remplaçant, Valère Germain marque sur son premier ballon (3-2)

"On ne cherche pas à fermer quelques bouches. On cherche juste à marquer, être décisif, et faire gagner l'OM. C'est le plus important."

Valère Germain a déjà marqué à deux reprises, depuis le début du championnat. Quant à Kostas Mitroglou, c'est son premier but de la saison, mais c'était aussi en Principauté sa première titularisation.

"Est-ce qu'il y avait besoin d'un autre attaquant au mercato ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je suis content pour Kostas. Et pour moi ! C'est un gentil garçon, et je le suis aussi, il n'y a aucun problème (entre nous) ; on a tous les 2 envie de jouer, on est tous les 2 frustrés quand on ne joue pas mais la concurrence est saine, la concurrence est bonne, et il y a toujours des sourires. C'est le plus important." Valère Germain

Marseille ne rejoue que le dimanche 16 septembre face à Guingamp.