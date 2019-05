OM - Villas Boas présenté officiellement mercredi matin

Villas-Boas ici à Shanghai et désormais nouvel entraîneur de l'OM

Marseille, France

Ce n'était plus qu'un secret de polichinelle. Comme convenu, André Villas-Boas succède bien à Rudi Garcia sur le banc de l'Olympique de Marseille. Le portugais signe un contrat de 2 ans. Révélé avec le FC Porto en 2011, vainqueur de l'Europa League à seulement 33 ans, le portugais est depuis passé par Chelsea, Tottenham ou encore le Zenith Saint-Pétersbourg. Le "Special One", surnommé ainsi parce qu'il est d'abord resté dans l'ombre du "Special One" José Mourinho, avait déjà été contacts avec l'OM sous la présidence de Vincent Labrune. Cette fois, c'est Andoni Zubizarreta le directeur sportif qui aurait -enfin- imposé ses idées.

Jacques-Henri Eyraud, le présidentt du club, se déclare convaincu, de "la modernité de ses méthodes, sa vision très pointue du football et son sens de l’innovation ". Après 2 ans et demi sous Rudi Garcia, l'OM espère ainsi faire du portugais le 2e étage de sa fusée.. Villas-Boas repart sur une page blanche, une année sans coupe d'Europe. A lui de gagner son pari, s'il veut aussi réussir son propre retour en Europe.