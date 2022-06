Omar Daf est le nouvel entraîneur du DFCO

Après des semaines d'incertitudes, le DFCO tient son nouvel entraîneur, celui qui va remplacer Patrice Garande à la tête de l'équipe. Après plusieurs jours de tractations, ce vendredi 17 juin 2022, la nouvelle est officialisée : Omar Daf (45 ans), entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard depuis 2018, sera le nouveau coach dijonnais en Ligue 2 la saison prochaine. Il a paraphé un contrat de deux années, plus un an en option.

Emblématique à Sochaux

Le nom d'Omar Daf est indissociable du FC Sochaux. D'abord comme joueur, puisque l'ancien international sénégalais (55 sélections), latéral droit, passe plus de 10 ans dans le Doubs (entre 1999 et 2007, puis lors de la saison 2012-2013). Puis comme entraîneur, adjoint entre 2013 et 2018, avant d'être nommé à la tête de l'équipe première.

La saison dernière, alors que le DFCO terminait 11e du championnat, Omar Daf avait hissé Sochaux à la 5e place de Ligue 2, battant le Paris FC au premier tour des barrages, avant de s'incliner contre Auxerre - l'AJA montant finalement en Ligue 1 après sa victoire contre Saint-Etienne.

Stéphane Mangione de retour à Dijon

Invité sur France Bleu Bourgogne pour faire le bilan de la saison, le président Olivier Delcourt avait déclaré à la mi-mai : "Pour moi, la priorité, c'est d'avoir un bon binôme, avec un coach et un adjoint, mais différents, complémentaires". Parole tenue : Omar Daf arrive avec celui qui était déjà son adjoint à Sochaux depuis 2019, Stéphane Mangione. Le natif de Chenôve est tout simplement le joueur le plus capé de l'histoire des "Rouges", avec 287 matchs disputés (entre 1999 et 2003, puis entre 2004 et 2009). Recordman !