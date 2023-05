"On a fait un match courageux" : le Racing se donne de l'air après sa victoire 2.0 contre Nantes

A quatre journées de la fin du championnat de ligue 1, rien n’est fait mais le Racing respire bien mieux. Les footballeurs strasbourgeois ont remporté leur duel des mal classés ce dimanche après-midi 2 à 0 contre Nantes. Les Strasbourgeois ont fait la différence grâce à un duo en très grande forme : Habib Diallo a converti un pénalty et le jeune Habib Diarra a porté l’estocade en début de deuxième période. Il se retrouvent ainsi à la 14e place et se donnent un peu d'air dans la course au maintien.

"On a été très bons défensivement"

Face à des Nantais à la dérive, les joueurs du Racing ont aussi et surtout livré le match défensif qu’on attendait d’eux : hargneux, solidaires et combatifs reconnaît Frédéric Antonetti, leur entraineur : "On a fait un match courageux. Maintenant il faut rester concentrés jusqu'à la fin." "On a pas pris de but. C'est ce qu'il fallait. On a été très bons défensivement" ajoute le défenseur strasbourgeois Maxime Le Marchand.

La saison du Racing a peut-être enfin basculé du bon côté. Le maintien n’est pas encore acquis, mais grâce à ce succès, les strasbourgeois s’offrent une formidable bouffée d’oxygène au classement à quatre journées de la fin. Ils comptent désormais trois points d’avance sur les canaris nantais, premiers relégables pour qui au contraire l’air se fait de plus en plus rare.

Le Racing devra confirmer dès samedi face à Nice à la Meinau. À noter que deux joueurs strasbourgeois ont été blessés hier, des blessures peu communes pour des footballeurs : Eduard Sobol a eu le nez cassé et Morgan Sanson a perdu une dent.