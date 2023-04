"On a montré des qualités de combattants" : le Racing bat Ajaccio et reste dans la course au maintien

Yuito Suzuki et Habib Darria ont inscrit leur premier but en Ligue 1 pour mener le Racing à la victoire (3-1) à la Meinau

Le Racing club de Strasbourg devait absolument gagner ce match pour rester dans la course au maintien , et il l'a gagné, devant ses supporters à la Meinau. Les Bleus et Blancs ont battu l'AC Ajaccio (3-1) et reste premier relégable à l'issue de cette 31e journée de Ligue 1.

ⓘ Publicité

"Le maintien, ça se joue au mental"

Très timorés en première mi-temps, les joueurs strasbourgeois ont tout de même obtenu un pénalty grâce à une percée de Jeanricner Bellegarde. Kevin Gameiro s'est chargé de transformer l'offrande avec une panenka (26e). "Avec Stéphane Cassard (l'entraineur des gardiens NDLR) on savait que le gardien partait souvent et que quand il partait, il partait à fond. Du coup l'idée, c'était de frapper au milieu. Après avec l'ambiance, la pression, ça me donne des idées on va dire", confie l'attaquant strasbourgeois en zone mixte.

Il a ensuite fallu attendre la 71e minute pour le que le jeune Habib Diarra (19 ans) inscrive son premier but en Ligue 1 et permette au Racing de ne pas trop cogiter après la réduction de score de Barreto (76e). C'est un autre primo-buteur en Ligue 1, Yuito Suzuki, qui a validé la victoire des Strasbourgeois, qui ont semblé tendu tout au long de la rencontre.

"Je pense que la situation amène beaucoup de crispation, de stress. Il aurait fallu plus de simplicité. On s'est trop précipité. Par contre on a été bon dans l'animation défensive. Tout n'est pas parfait. Dans l'animation offensive, il faut faire beaucoup mieux. Mais il faut des qualités de combattants et on les a montrées aujourd'hui", analysait le coach Frédéric Antonetti à la fin du match.

Malheureusement pour le Racing, Auxerre et Brest, ses deux concurrents directs au maintien, se sont imposés face à Nantes et Nice dans le même temps. Le Racing reste donc 17ème de Ligue 1 et premier relégable, à deux points des Bretons et trois des Auxerrois.

"Il va falloir chercher ces points là où on les a pas pris et continuer de gagner à domicile. Le maintien se joue souvent au mental et souvent lors de la dernière journée. Il nous manque une bonne victoire à l'extérieur", poursuit Frédéric Antonetti. Le Racing a l'occasion d'aller la chercher dès dimanche prochain à Reims, solide 8e de Ligue 1.