"On a peur pour l'identité du club" : le rachat du Racing inquiète les supporters

Le rachat du Racing est acté et les supporters sont inquiets. Alors que l'arrivée d'un consortium d'investisseurs américains se murmuraient depuis plusieurs mois, l'annonce officielle a été faite jeudi 22 juin par le club. Le consortium américain BlueCo, déjà propriétaire de Chelsea ou encore du club de basket des Los Angeles Lakers, prend donc les rênes à 100%.

"Le Racing perd son indépendance et ses investisseurs alsaciens"

Un changement de cap qui inquiète beaucoup Christophe Seng, supporter historique du club, qui garde comme tous les supporters interrogés un très mauvais souvenir de l'ère McCormack, ou pire encore, de la descente aux enfers à l'issue de la présidence Hilali . : "On a déjà payé pour voir. Le Racing perd son indépendance et ses investisseurs alsaciens. Et c'est très curieux par rapport à l'image qu'a voulue montrer le club ces dernières années. Celle d'un club différent, basé sur son identité et son terroir. On renie un peu ce qu'on a mis en valeur ces dernières années."

Il se dit "très inquiet" pour l'avenir du club, même si Marc Keller en reste pour l'instant le président. Un maintien à la tête du Racing qui rassure cependant plusieurs supporters interrogés, comme Stéphane, qui vient de Cernay depuis plus de 20 ans pour voir le racing à la Meinau. "Garder la stabilité c'est essentiel. Je pense que c'est un homme intelligent, qui sait ce qu'il fait. S'il peut rester le plus longtemps possible, ça permettra peut-être d'éviter des erreurs qui ont été faites par le passé."

Une future grève des supporters ?

"Faut qu'il y ait des gens compétents à la tête du club et la présence de Marc Keller est plutôt rassurante de ce point de vue là", abonde Philippe Wolf, le président de la fédération des supporters du Racing. Les associations qu'ils représentent n'en restent pas moins sur le qui vive. "On sera intransigeant sur l'identité du club. Il faut que tous les supporters qui se reconnaissent dans ce que le club promeut depuis une décennie s'y retrouvent."

La perte d'identité, c'est bien la crainte principale des supporters du Racing, qui privilégie largement les valeurs du club à l'arrivée potentielle de nouveaux joueurs. "Quand on a eu des joueurs comme Dimitri Liénard, qui sont restés dix ans et porte l'âme du club, voir des mercenaires qui joueront une saison pour repartir plus haut, c'est pas forcément ce qui m'intéresse", explique par exemple Laetitia, abonnée depuis 15 ans à la Meinau.

Un temps brandie en cas de rachat par ce consortium, la menace d'une "grève des encouragements" par les supporters n'a pour l'instant pas ressurgi.