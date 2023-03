"On ajoute de la compétence", arrivée de Bernard Simondi comme manager général des Chamois niortais

C'est désormais lui qui est à la tête de l'effectif des Chamois niortais. Bernard Simondi, nommé au titre de "manager général" a été présenté à la presse ce vendredi 10 mars alors que les footballeurs deux-sévriens, lanterne rouge de Ligue 2, jouent ce samedi soir un match très important pour le maintien à Pau, 16e et premier non relégable. Dans cette nouvelle organisation, Oumar Tchomogo, qui assurait l’intérim depuis le départ de Rui Almeida, devient entraîneur-adjoint principal.

"On ne change pas ce qui est fait, on ajoute de la compétence. La volonté du club, c'est de rajouter une personne qui puisse prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on fait dans les matches, au quotidien, avec suffisamment d'expérience, c'est son cas, pour nous apporter quelques corrections sur les petits détails qui nous manquent pour réussir notre objectif maintien", indique Mikaël Hanouna, directeur général des Chamois niortais. Bernard Simondi, 69 ans, ancien joueur de Tours ou encore de l'AS Saint-Etienne, a entraîné plusieurs équipes surtout à l'étranger.

"On a besoin d'avoir cette vision périphérique globale"

"On a besoin d'une personne avec une vision un peu différente, un peu plus élargie. Quand on analyse nos matches ça se joue à pas grand chose. Donc on rechercait cette personne qui nous amène ce petit truc en plus", poursuit Mikaël Hanouna. Bernard Simondi s'est engagé jusqu'à la fin de la saison, il connaît Oumar Tchomogo qu'il a entraîné avec la sélection du Bénin.

Bernard Simondi, conscient de "l'urgence indéniable" à 12 journées de la fin du championnat. Mais le maintien est possible. "Je pense très sincèrement qu'il y a un potentiel et des moyens de sortir de cette situation", dit-il, citant les qualités techniques et d'animation tactique des joueurs. "Je ne suis pas resté sur une impression où il y a des laborieux, où les gens se donnent beaucoup, courent, sont à la peine. Ce sont les détails en football qui font la différence, dans le positionnement, les comportements, les changements d'attitude et sur lesquels il faut se pencher". Des "détails" qu'il faut corriger dès ce samedi à Pau.