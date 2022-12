"On arrête notre partenariat" avec la Fédération Française de Football confirme l'Ardennais Yoann Lemaire

Il dénonce "une prise de position scandaleuse". Yoann Lemaire, footballeur amateur et président ardennais de l'association Foot Ensemble confirme, ce dimanche matin, la fin du partenariat entre l'association qui lutte contre le racisme, le sexisme et l'homophobie dans le foot et la Fédération Française de Football (FFF). Il y a un mois, Hugo Lloris, gardien et capitaine des Bleus, avait annoncé qu'il ne porterait pas le brassard "One love" dédié à la lutte contre les discriminations. "Il n'y a plus de crédibilité" à travailler avec la FFF, selon Yoann Lemaire.

Un choix déjà dénoncé par Yoann Lemaire sur France Bleu Champagne Ardenne. "Humainement les joueurs sont très décevants, j'estime que ce sont des petits bonhommes en tant que citoyens qui n'osent ni ne veulent s'engager, ou dire les choses", estime Yoann Lemaire, qui insiste aussi sur un paradoxe à la Fédération, puisque ces brassards "One love" ont été envoyés aux clubs amateurs. Le gardien des Bleus, Hugo Lloris, avait expliqué que le but des joueurs n'était pas de défendre des causes politiques, mais de "jouer au football et de représenter nos pays sportivement, tout en respectant le cadre, les règles", définies par la Fédération internationale de football (Fifa).

Foot Ensemble toujours partenaire de la LFP et du ministère des Sports

"C'est une prise de position scandaleuse (ndlr : de la FFF et des joueurs de l'équipe de France) pour les gens qui essaient en France de lutter contre les discriminations et d'agir sur le terrain", peste encore Yoann Lemaire. En revanche, l'association Foot Ensemble continuera de travailler avec la Ligue de Football Professionnel, qui gère la Ligue 1 et la Ligue 2, et le ministère des Sports. "Il y a beaucoup de problèmes sur les terrains de foot, dans les vestiaires. Des problèmes de laïcité, de religion, d'homophobie, de sexisme. C'est de pire en pire", termine Yoann Lemaire.

Grâce au partenariat avec la FFF, Foot Ensemble intervenait dans les districts locaux, dans les clubs amateurs pour lutter contre toutes les discriminations. "Tout a été balayé d'un revers de la main", dit Yoann Lemaire, amer, qui avoue avoir suivi cette coupe du monde 2022 au Qatar avec "moins de passion".