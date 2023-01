"On aurait eu 10 000 places, on les aurait vendues" : l'ES Thaon prêt à recevoir le FC Nantes

Il a le sourire des grands jours, le très sympathique président de l'ES Thaon Nicolas Clasadonte. Ce dernier vit presque un âge d'or pour son club, lui qui voit ses joueurs atteindre les 16èmes de finale de Coupe de France pour la deuxième fois de suite. Et comme l'an dernier contre Reims, c'est une équipe de Ligue 1 qui s'apprête à faire le déplacement ce dimanche à 18h30 dans les Vosges. Pour poursuivre l'aventure, il faudra effectivement battre le FC Nantes, tenant du titre.

Un engouement immense

Dès l'ouverture de la billetterie ce mercredi, le président a pu constater l'ampleur de l'engouement dans sa ville. Les billets en tribune au Stade de la Colombière d'Epinal, retenu pour accueillir la rencontre, se sont envolés comme des petits pains. "La fierté de la ville par rapport à son club, ça on l'a ressenti", se réjouit-il. "On aurait pu avoir une tribune de 10 000 places, je pense qu'on les aurait vendues", poursuit-il. Il restait ce vendredi matin des places en pourtour au stade Sayer et chez les commerçants partenaires.

Alors maintenant, vient la question ultime : Thaon va-t-elle le faire ? Va-t-elle réaliser un troisième exploit après les éliminations de Sochaux et Amiens lors des tours précédents ? Sans se risquer à un pronostic, Nicolas Clasadonte est forcément très optimiste. "Le coeur dit effectivement ce que vous pouvez penser. Mais c'est compliqué car c'est une Ligue 1. La logique voudrait que la Ligue 1 l'emporte mais j'espère que nous allons passer", explique-t-il. "Comme toute équipe d'un niveau inférieur, c'est la volonté et la niaque qui nous aideront", conclut-il.

Ne manquez pas l'émission spéciale ce dimanche dès 17h30 sur France Bleu Lorraine avec Laurent Pilloni et Johan Gand pour vous faire vivre cette rencontre.

