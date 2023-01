"On continue à m'en parler souvent" : l'entraîneur Régis Brouard revient sur son passage à Quevilly

Il s'attend à un moment "émouvant", Régis Brouard, quand il entrera dans le stade Diochon, ce mardi au soir. Ce sera la première fois, en une décennie, qu'il retourne dans ce stade, pour partie théâtre des prestations de l'US Quevilly entre 2008 et 2012, lorsqu'il en était l'entraîneur. "Je ne suis ni retourné à Lozai, ni à Diochon, explique celui qui est maintenant entraîneur du SC Bastia. Je suis juste passé une fois, comme touriste devant le stade, je me suis arrêté un peu, mais je n'y suis jamais retourné sinon".

Les années USQ restent pourtant un excellent souvenir de la carrière de Régis Brouard, "J'ai vécu tellement de choses incroyables ici, avec les gens, il y a plein d'images qui me reviennent à l'esprit", explique-t-il. De la montée en National aux deux épopées en Coupe de France, jusqu'en demi-finale en 2010 puis en finale en 2012. "Il s'est crée quelque-chose en 2012, le défilé après la finale à Petit-Quevilly où il y avait beaucoup de monde... On a marqué l'esprit des gens, dix ans après, on m'en reparle encore souvent."

Une équipe qui a marqué les esprits

Encore cette semaine, puisque les joueurs bastiais sont restés dans la région rouennaise après leur qualification contre Evreux, en 32e de finale de la Coupe de France (1-1 4-5 aux tirs aux buts), samedi 7 janvier. "On s'entraînait dimanche matin, et un jeune de 17 ans est venu me voir, pour faire une photo et signer un autographe. Il m'a dit 'il y a dix ans, j'avais sept ans'. Je ne sais pas si on a marqué une génération, ce sont les jeunes qui ne le disent, mais cela m'a touché. Je me suis dit 'quand même"."

Pour Régis Brouard, cette équipe de l'USQ a su marquer le grand public, avec des "qualités humaines, sociales." "On était disponibles" pense le coach bastiais. Il garde d'ailleurs un œil sur le destin de cette équipe, devenue QRM depuis. Une équipe qui "bosse bien" selon ses mots grâce au travail d'"Olivier" Echouafni. Quevilly-Rouen, qui est d'ailleurs devant le SCB au classement, nul doute que Régis Brouard espère jouer un vilain tour à son ancienne équipe. Si Bastia bat QRM, ils passeront devant les Quevillais au classement. Avant tout cela, il y aura sûrement une ovation de Diochon pour son ancien entraîneur.