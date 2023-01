"On doit faire plus, on n'a pas le temps !" : frustration au Racing après la défaite contre Toulouse

Retour dans la zone rouge pour le Racing. Décidemment, la Meinau n'aura toujours vu aucune victoire cette saison. Les Strasbourgeois sont 17e au classement de ligue 1 ce lundi matin, après leur défaite dimanche, 2-1 face à Toulouse, malgré l'ouverture du score par Kevin Gameiro. Le TFC est passé devant grâce à un doublé de Thjis Dallinga, et le même Kevin Gameiro a perdu ses nerfs en fin de match et a été expulsé.

Pourtant, le Racing restait sur deux beaux matches et notamment une victoire contre Lyon, et bénéficie de trois nouvelles recrues (Sanson, Sobol et Guilbert). "Ca ne s'est pas passé comme on voulait, regrette Mathieu Le Scornet, le nouvel entraîneur du Racing. Il faut qu'on puisse avancer dans cette deuxième partie de championnat avec beaucoup d'allant, et aujourd'hui, ça a un peu décliné au fur et à mesure de la rencontre".

Même constat pour le défenseur Frédéric Guilbert, dont c'était le premier match : "On a mis beaucoup d'intensité en début de match, on a baissé de rythme en deuxième mi-temps, c'est dommage. On peut faire plus, on doit faire plus, on n'a pas le temps ! Il va falloir aller chercher des points." Il veut néanmoins rester positif. "La confiance est là malgré tout, du moment qu'il y a une unité, on va y arriver, on va tout faire pour, en tout cas."