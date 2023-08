"On est prêts à en découdre", les Chamois niortais débutent le championnat en National ce vendredi

Les Chamois Niortais jouent leur premier match de National de la saison 2023/2024 ce vendredi 11 août. Les footballeurs deux-sévriens reçoivent Avranches au stade René Gaillard. "On est pressés de reprendre le championnat", lance Kyllian Gasnier, jeune recrue en milieu de terrain satisfait de la préparation. "Beaucoup d'attente je pense de la part des supporters aussi. On descend de Ligue 2 donc premier match de National, on a envie de gagner", poursuit le joueur de 21 ans.

"Être le plus régulier possible"

Attention à ce championnat prévient Paul Delecroix, le gardien de retour dans les Deux-Sèvres. "Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Le National rappelle souvent à l'ordre, surtout avec ces six descentes. On l'a appris un peu à nos dépens à Châteauroux l'année dernière. Jusqu'à 4-5 journées de la fin on se dit ça va aller, une série de défaites et ça nous remet dans le dur. C'est un championnat très compliqué, très long, il va falloir être le plus régulier possible".

Un championnat "relevé", confirme le coach Philippe Hinschberger. Lors de la préparation, les Deux-Sévriens ont affronté Châteauroux, le Red Star et Avranches. "Sur les trois j'ai vraiment vu des bons joueurs. Ce sont des équipes taillées différemment que nous. Nous, on a trois joueurs de plus de 30 ans eux ils ont trois joueurs de moins de 23 ans. On a une équipe très jeune, il y aura des imperfections qu'il faudra gommer par autant de dynamisme et d'enthousiasme".

L'entraîneur qui a pour objectif de gagner un maximum de matches, "déjà les six premiers parce qu'on en a quatre à domicile". A plus long terme il s'agit pour le coach de "freiner la chute*. Quand vous descendez ça laisse beaucoup de traces.** On a retrouvé, ou trouvé, une ambiance optimiste. Il faut aller dans ce sens-là avant de claironner autre chose"*.

"Ouvrir une nouvelle page"

Le défenseur Quentin Bernard va porter le brassard de capitaine. Lui qui n'avait pas mâché ses mots en fin de saison dernière est bien là. "Ce qui est passé est passé. A nous d'ouvrir une nouvelle page avec un peu d'incertitude, une dose aussi de confiance par rapport aux matches amicaux il y a eu des bonnes choses. Hâte d'être à vendredi pour voir ce qu'on vaut". Niort/Avranches, coup d'envoi à 19h30.

Le défenseur Quentin Bernard est nommé capitaine. © Radio France - Noémie Guillotin