"On est soulagé" : le Racing sort provisoirement de la zone rouge après sa victoire contre Angers

Le Racing a gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Pour la première de Frédéric Antonetti, arrivé cette semaine sur le banc strasbourgeois en remplacement de Matthieu Le Scornet, les Bleus et Blancs ont battu le SCO d'Angers , dernier du championnat (2-1), samedi 18 février à la Meinau.

Une première mi temps aboutie, une deuxième poussive

Le Racing pensait être à l'abri après un doublé d'Habib Diallo en première mi-temps (ses 11e et 12e en championnat cette saison). Mais un pénalty provoqué par la recrue Eduard Sobol a relancé Angers, qui a réduit l'écart par Bentaleb (75e).

"On est soulagé, confiait Frédéric Antonetti à la fin du match. J'ai regardé sur Netflix un reportage sur Pelé. Après la victoire lors de la Coupe du Monde 1970, il dit : j'étais pas content, j'étais soulagé. C'est souvent ça, on est soulagé parce qu'on a des responsabilités qui sont énormes."

"Ce sont trois points acquis dans la douleur, mais on les prend avec plaisir. Il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a fait en première mi-temps pour les matchs suivants. C'est la première victoire d'une belle série j'espère", s'est réjoui l'attaquant Kévin Gameiro à l'issue du match.

La deuxième mi-temps a effectivement été beaucoup plus poussive : "on a un peu joué avec la peur", concédait Kévin Gameiro. "On peut avoir des temps faibles, mais il a duré un peu trop longtemps et on a été trop passif. Y a peut-être un peu de physique, mais surtout du mental. Il faut réapprendre à gagner", estimait pour sa part Frédéric Antonetti.

Les deux prochains matchs du Racing seront eux très importants dans la course au maintien. Les hommes d'Antonetti se déplacent à Clermont dimanche 26 février (15h), avant de recevoir Brest à la Meinau le 5 mars (15h). Le Racing est provisoirement 15ème de Ligue 1 avant les matchs du dimanche après-midi.