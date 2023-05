"On était trop arrogants dans le jeu" : le Racing, accroché par Troyes, n'est pas encore maintenu en Ligue 1

Il y avait beaucoup d'amertume chez les joueurs du Racing après le match nul frustrant (1-1) à Troyes. Un résultat qui ne permet pas encore aux Strasbourgeois de fêter officiellement leur maintien en Ligue 1, à l'issue de la 36ème journée de championnat.

Ils auraient préféré célébrer ce maintien devant les 3.500 supporters strasbourgeois qui avaient fait le déplacement jusqu'au stade de l'Aube, mais ils ont gâche la fête en déjouant complètement dans la dernière demi-heure.

Le détonateur Habib Diarra avait pourtant ouvert le score (son troisième but de la saison d'une magnifique frappe de loin) et le Racing évoluait en supériorité numérique (expulsion du gardien troyen Gautier Gallon), quand les Strasbourgeois ont laissé échapper le maintien qui leur tendait les bras. Le capitaine Alexander Djiku a aussi vu rouge et l'ESTAC a égalisé par Rony Lopes.

Le Racing a déjoué en deuxième mi-temps

"Personnellement, je trouve qu'on était un peu trop arrogants dans le jeu, peste, lucide, le gardien Matz Sels. On s'et dit que devant les 4.000 supporters venus ici, on allait gagner tranquillement. On devait faire mieux. On a donné le point à Troyes".

"On a le match en mains, on a joué un peu facile peut-être, a surenchéri le défenseur Maxime Le Marchand. On n'a parfois peut-être pas assez respecté le jeu. C'est bizarre comme sentiment. Il y avait de la frustration dans le vestiaire. Dans un coin de notre tête, on pensait à fêter le maintien avec nos supporters. C'est pas totalement fait, mais on a quand même de grandes chances de rester en Ligue 1".

Avec ce point du match nul, le Racing compte six longueurs d’avance sur Nantes à deux journées de la fin de la Ligue 1. Comme le goal-average est très largement en faveur des Strasbourgeois (-7 pour le Racing, -18 pour les Nantais), ils restent en ballottage très favorable et ont presque le maintien en poche.

"J'ai les boules"

Pas de quoi calmer la frustration de l'entraîneur Frédéric Antonetti : "Je suis déçu de ne pas être sauvé mathématiquement ce soir. On a le match en mains, on est à onze contre dix, on a les occasions pour mettre le deuxième but, on ne le fait pas. IL faut toujours respecter le jeu. On s'est relâché, on a manqué de rigueur, c'est dommage. On a cru que ça allait venir tout seul. On est en position très favorable pour le maintien, il vaut mieux être à notre place qu'à celle de Nantes. Mais j'ai les boules et j'exprime ma contrariété".

Le Racing devra attendre samedi prochain pour espérer fêter officiellement son maintien en Ligue 1, il recevra le PSG au stade de la Meinau.