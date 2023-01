"On manque pas de respect à la légende" : Kylian Mbappé recadre le président de la Fédération de football

"Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…" Le tacle est signé Kylian Mbappé ce dimanche soir sur Twitter, après les propos de Noël Le Graët. Interrogé pour savoir si Zidane l'avait appelé, lui qui faisait office d'option numéro 1 à la tête des Bleus en cas de non- renouvellement du contrat de Deschamps , Noël Le Graët s'est montré très cassant envers l'ancien N.10, champion du monde en 1998.

"J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut"

"Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? 'Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier' ?", répond sèchement le patron de la Fédération française de football. Quant à la possibilité de voir Zinedine Zidane prendre la tête de la sélection brésilienne, il a rétorqué : "J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne."

Une sortie de Noël le Graët qui n'a pas été du goût de l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé. En moins d'une heure, son tweet a été vu par plus de 8 millions d'internautes et repartagé plus de 75.000 fois. La star des Bleus reçoit de nombreuses félicitations en commentaires, y compris de la part de l'acteur Omar Sy. Les internautes sont nombreux ce dimanche soir à saluer le courage du jeune joueur pour son tweet et à réclamer la démission de Noël Le Graët.

Kylian Mbappé n'est pas le seul à avoir réagi aux déclarations de Noël Le Graët ce dimanche. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, dénonce "un manque de respect honteux" et réclame des excuses envers Zinedine Zidane.