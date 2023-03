"On n'a pas été bons, mais au moins on a essayé" : Frédéric Antonetti après sa première défaite avec le Racing

Le Racing est 16e de ligue 1 ce lundi, à égalité de points avec le premier relégable, après une défaite rageante, dimanche, contre Brest (1-0). Face à ce qui est sa première défaite avec Strasbourg, le coach, Frédéric Antonetti, veut donner "des explications, pas des excuses".

"On a manqué un peu de tout, d'engagement, d'investissement, de confiance, dit l'entraîneur corse. Malgré tout, on domine ce match, même si c'est brouillon, mais on a pas été assez clairvoyants, pas assez subtils. On méritait plus la victoire que Brest : on n'a pas été bons, mais au moins, on a essayé."

"Il y a de la frustration, parce qu'on sait qu'on peut largement mieux faire", regrette le milieu de terrain Ibrahima Sissoko. "Ils passent devant nous. Ce ne sera pas un chemin facile pour le maintien". Prochain match dimanche contre l'OM au Vélodrome.

Les résultats de la 26e journée de championnat

Le classement de la Ligue 1

