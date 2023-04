"On ne devrait pas être là où on est" : le Racing proche de la zone rouge après sa défaite face à Lens

Comme à Monaco la semaine dernière (défaite 4-3), le Racing repart de la pelouse d'un des cadors du championnat sans point mais avec des regrets. Les Strasbourgeois se sont inclinés 2-1 face au RC Lens vendredi 7 avril dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1.

"On ne va pas au bout de notre idée"

"On a rivalisé, mais on doit faire plus. Je pense qu'on peut faire plus. On les a les situations mais on ne va pas au bout de notre idée, on leur fait pas assez mal. Aujourd'hui il y a 37 points entre nous. Mais sur le terrain, il n'y a pas 37 ans" a estimé le coach Frédéric Antonetti à la fin du match.

"C'était une équipe difficile à jouer, comme ils l'ont montré lors de leur dernier match à Marseille et Monaco. Ils ont un collectif bien huilé et plein de bons joueurs", a pour sa part estimé l'ancien Bleus et Blancs Adrien Thomasson. C'est lui qui a servi Frankowski, pour l'ouverture du score lensoises (11e). avant que Medina ne double la mise (65e). Malgré une magnifique frappe en lucarne de Kevin Gameiro (84e) le Racing enchaine une deuxième défaite de suite qui fait mal au classement.

Alors que Lens revient à trois points du leader, le PSG, après cette victoire, le Racing risque de retomber dans la zone rouge. Le 17e, Auxerres, doit simplement prendre un point face à Ajaccio dimanche pour dépasser le club strasbourgeois.

"On ne devrait pas être là où on est mais on y est. Et pour s'en sortir, il n'y a qu'une chose, c'est se concentrer sur le jeu. Tout ce qu'il a autour ça ne fera rien. Il faut être déterminé et aller le cherche ce maintien. Il faut aller l'arracher", poursuit Frédéric Antonetti.

Ça passera par une victoire dimanche 16 avril face à Ajaccio à la Meinau. Un match auquel ne participera pas le meilleur buteur du RCS cette saison. Habib Diallo a été exclu en fin de match pour contestation.

"Même si je pense que ça va se jouer jusqu'à la fin du championnat, je pense que l'équipe va rester en Ligue 1" a analysé, en bon ancien coéquipier, Adrien Thomasson en zone mixte. Zone mixte à laquelle aucun joueur strasbourgeois n'a souhaité s'arrêter après la rencontre.