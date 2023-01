"On ne peut plus suivre un personnage tel que Noël Le Graët", selon Roland Coquard

"Je suis outré par ses propos". Ce lundi midi, sur France Bleu Belfort Montbéliard, Roland Coquard, l'ancien président de la Ligue de football de Franche-Comté, a réagi à la polémique qui entoure Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. "Je pense sincèrement que Le Graët n'a plus les capacités physiques et intellectuelles, poursuit Roland Coquard. Ça se voit, ça se sent depuis pas mal d'années déjà."

ⓘ Publicité

Déjà embourbé dans des scandales de harcèlement sexuel, Noël Le Graët a choqué, ce dimanche, en s'en prenant à Zinédine Zidane, lors d'une interview. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a-t-il notamment déclaré. Des propos qui ont énormément fait réagir dans le monde du football, notamment Kylian Mbappe, Djibril Cissé et Frank Ribéry.

De nombreux acteurs du foot réclament plus que jamais le départ de Noël Le Graët. Pour Roland Coquard, si le président de la FFF ne démissionne pas, c'est au comité exécutif de prendre ses responsabilités : "On ne peut pas non plus suivre indéfiniment un personnage tel que lui actuellement". Pour lui, ce mandat de Le Graët est clairement celui de trop : "Il a fait une belle carrière de dirigeant, mais je l'ai encore vu récemment, ce n'est plus le même homme".

Noël Le Graët a présenté ses excuses après des propos "maladroits", ce lundi, mais le mal est fait et la polémique continue de faire rage.