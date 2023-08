"On ne va pas se laisser faire" : Concarneau va découvrir la Ligue 2 avec l'étiquette du petit poucet

"Ce n'est pas une étiquette qui me stresse, ni qui me gène !" Alors que Concarneau fera ses grands débuts en Ligue 2, ce samedi, Jacques Piriou, le président des Thoniers, ne se formalise pas du statut de petit poucet déjà accolé à l'USC. Champions de National et promus à l'échelon du dessus, les Concarnois disputeront contre Bastia le premier match de leur histoire si haut dans la hiérarchie du foot français.

Un budget de 6,5 millions d'euros

Presque une anomalie pour une ville de 20.000 habitants dont le club fera figure de plus petit club du championnat, avec la contrainte supplémentaire de ne pas jouer dans son stade toute la saison, car en instance de rénovation. Concarneau recevra ses adverses alternativement à Guingamp, Brest et Lorient.

Mais l'USC ne se voit pas en victime et veut croire en son destin. L'oeil de Jacques Piriou se met d'ailleurs à frétiller quand on lui parle de Bordeaux, Saint-Etienne ou Auxerre. "Quand j'étais gamin, c'était ce qui se faisait de mieux dans le foot français" glisse-t-il, alors le président concarnois se pince encore à l'idée d'affronter ces cadors cette saison. "Ce sont des choses extraordinaires pour une petite ville et un petit club comme ça".

Le maintien ? "Un sacré défi"

Reste qu'avec leur budget d'environ 6,5 millions d'euros, les Thoniers seront bien les petits poissons de la L2. "Mais on ne va pas se laisser faire. On fera comme on l'a toujours fait : chercher les meilleurs solutions pour que ça marche le mieux possible" continue le meneur de l'USC, bien conscient de l'adversité.

"Montrer qu'on a mérité ce qui nous arrive et être à la hauteur"

Avec des poids lourds sur le papier, des clubs installés de longue date et quatre relégations en fin de saison, Concarneau s'en remet à viser le maintien. "C'est un sacré défi" résume à son tour l'entraîneur Stéphane Le Mignan. Il espère le renfort de six nouveaux joueurs (un défenseur central, un milieu axial et quatre joueurs offensifs) d'ici la fin du mercato fin août, pour étoffer un effectif encore insuffisant en quantité, modeste en qualité, mais prêt à en découdre avec ses principes de jeu, léché en National. "Il ne faut pas non plus jouer petit bras, jouer petit club, etc. Il faut aussi montrer qu'on a mérité ce qui nous arrive et être à la hauteur de cette division".

Avec le gros handicap complémentaire de ne jamais jouer dans son stade, mais en comptant sur l'état d'esprit familial d'un club professionnel à échelle très modeste. Il mobilisera encore trente bénévoles à chaque rencontre de championnat, avec l'idée que se maintenir en L2 n'est pas qu'une illusion.