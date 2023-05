"On pense à l'enjeu, mais sans pression", le Mans FC joue son maintien ce vendredi face à Dunkerque

Match crucial pour le Mans FC . Pour une fois, l'expression n'est pas galvaudée, car les Sang et or, 10e du championnat, jouent leur maintien en National, lors du dernier match de la saison ce vendredi 26 mai. Le Mans FC reçoit Dunkerque à 21 h. Un match nul suffirait aux Sarthois pour assurer leur maintien. En revanche, en cas de défaite face aux Dunkerquois, les Sangs et or auront les yeux rivés sur les résultats de trois équipes : Avranches (11e), Châteauroux, (12e), et Nancy (13e).

Pour que le Mans FC soit relégué en National 2, il faudrait que quatre scénarios se produisent. Que Le Mans s'incline face à Dunkerque, que Châteauroux s'impose à Paris 13, que Nancy batte Bourg-en-Bresse, et qu'Avranches gagne ou fasse match nul face à Cholet. Sur le papier, les Sarthois sont donc en ballotage très favorable. Mais il faut tout de même noter que Châteauroux et Avranches affrontent des équipes qui n'ont plus rien à jouer dans ce championnat, contrairement à Dunkerque qui joue la montée en Ligue 2. Pour éviter une séance de calculs et de stress aux supporters des Sangs et or, les Sarthois devront gagner cette rencontre ou assurer un match nul.

Une sorte de finale

En conférence de presse d'avant-match ce jeudi, l'entraîneur du Mans FC est conscient de s'apprêter à disputer "une sorte de finale, un match sans filet". Réginald Ray dit cependant vouloir rester confiant. "Le risque, quand on joue un match décisif, une sorte de finale, c'est que l'enjeu tue le reste. Donc on pense à l'enjeu, on est conscients, mais l'idée, c'est de ne pas jouer stressés. De gagner ce match important et d'assurer le maintien", espère-t-il.

L'entraineur du Mans FC, Réginald Ray, en conférence de presse ce jeudi 25 mai. © Radio France - Léa Dubost

Le Mans FC - USL Dunkerque, vendredi 26 mai, 21 h au Stade Marie-Marvingt. Le président du Mans FC, Thierry Gomez, sera l'invité de France Bleu Maine , en direct, ce vendredi à 7 h 45.