"On retrouve un Racing qui mord", se réjouit Dimitri Liénard après Racing-Lens (2-2)

Certes, le Racing ne grapille qu'un point et reste 19e, après ce match nul, mercredi, à la Meinau, face à Lens, 2-2. Mais à l'issue de la rencontre, le capitaine, Dimitri Liénard, n'a pas caché sa satisfaction, après un début de semaine chaotique et la mise à pied du coach, Julien Stéphan . "Ca fait un bon moment que je me bats avec mes coéquipiers pour qu'on retrouve à la Meinau un Racing conquérant, dynamique, qui se laisse pas faire, chiant à jouer, qui mord, dit-il. On aurait pu sombrer après le premier but, on est repartis directement, c'est un bon gros match."

Un match "qui fait référence dans l'état d'esprit", abonde l'entraîneur intérimaire, Mathieu Le Scornet. "Les joueurs sont restés stables émotionnellement, je n'ai pas vu de panique." "C'est ce qui nous a sauvés", souligne le gardien, Matz Sels, auteur de plusieurs parades décisives.

Une mission : "sauver le club à tout prix"

Un état d'esprit positif, alors que les joueurs pouvaient être déroutés par le changement d'entraîneur. "Bien sûr que ça fait chier, pour parlement crûment, de perdre son boss, soupire Dimitri Liénard. On a vécu une grande année la saison dernière, je me sens coupable de ce qui se passe en tant que capitaine." Mais il veut croire en des jours meilleurs : "On a une mission, c'est sauver le club à tout prix, pour les gens, pour la région, on se doit de rester en ligue 1. Je ne me vois pas finir la saison avec une descente, avec tout l'amour que j'ai pour ce maillot."