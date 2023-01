"On s'est fait marcher dessus", les réactions du MHSC après la gifle à Nice (6-1)

Le passage de Romain Pitau a été express en conférence de presse d'après match. Il faut dire qu'il n'y avait pas à beaucoup à disserter sur la prestation montpelliéraine. "J'ai un sentiment de déception, de frustration et de colère. On s'est fait marcher dessus par cette équipe niçoise" a pesté l'entraîneur.

Montpellier dépassé

"Ils ont mis beaucoup plus d'engagement que nous dans la rencontre. C'est ce qui est dommageable. On ne peut pas exister quand on ne gagne pas de duels" a poursuivi Romain Pitau, pointant du doigt le fait que le premier duel montpelliérain a été remporté à la 33e minute.

Bien avant, on avait déjà senti que rien ne fonctionnait pour le MHSC. Nice a ouvert le score par Pépé (15'), puis a doublé la mise par Thuram (35). 2-0 à la mi-temps, et rien à se mettre sous la dent côté Paillade.

En seconde période, la déconvenue s'est poursuivie. Pépé a marqué un doublé (56'). Puis, alors que la soirée était déjà ratée, c'est Andy Delort qui a marqué le quatrième but niçois (75'). Face à son ancien club, l'ex-attaquant montpelliérain n'a pas célébré sa réalisation. Malgré le bijou de Savanier sur coup-franc, la Paillade a continué de couler, avec un doublé de Ross Barkley en trois minutes (82', 85'). Bilan, une défaite 6 à 1. Le MHSC n'avait plus encaissé six buts en Ligue 1 depuis un déplacement à Monaco, en octobre 2016.

"On était pas une équipe ce soir"

Le capitaine Savanier aussi avait le regard noir après la rencontre. "On ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes. On n'avait pas d'envie, pas l'agressivité qu'il fallait pour gagner ce match. Pour moi, on était pas une équipe ce soir. Je suis vraiment très déçu. Je l'ai fait savoir dans le vestiaire". On imagine d'ailleurs que l'après-match a du être houleux dans le vestiaire montpelliérain, au vu de la sortie colérique de Jonas Omlin à la fin de la rencontre.

L'orgueil, moteur d'un rebond ?

Pour se relever, le MHSC ne pas devoir tergiverser. Romain Pitau a expliqué qu'il allait faire appel à la "fierté" et "responsabilité" de ses joueurs. "On en prend six, ça fait mal. Parce qu'on a quand même de l'orgueil" appuie Téji Savanier.

"On ne va pas se cacher : on est en difficulté en ce moment" continue celui qui, avec sept buts, devient le co-meilleur buteur montpelliérain cette saison, avec Wahi.

Le MHSC n'a en effet plus beaucoup de cartouches. 15e, le club est désormais à trois points du premier relégable. La réception de Nantes (14e) ce dimanche (15h) arrive très vite. "C'est par une victoire dimanche qu'on verra les vrais hommes sur le terrain" conclut Téji Savanier.