"On sera gagnants quoi qu'il arrive" : en Moselle, les binationaux attendent avec "excitation" le France-Maroc

Face à leur thé noir, dans un petit bar du quartier de la Carrière à Saint-Avold, des jeunes suivent la conférence de presse de l'entraineur marocain, Walid Regragui , sur leur téléphone. Dans quelques heures, ce mercredi 14 décembre, se jouera la dernière demi-finale du Mondial au Qatar : France-Maroc . Une rencontre que vont suivre de nombreux Franco-marocains en Moselle. "C'est vraiment le match qu'on attend, 'the' match", s'enthousiasme Jamel, un éducateur du quartier qui va regarder le match en famille. Après avoir sorti la Belgique , l'Espagne et le Portugal de la compétition, les Lions de l'Atlas apparaissent comme la révélation de ce Mondial. Jamais une équipe africaine n'était allée aussi loin en coupe du monde .

ⓘ Publicité

Difficile de se positionner

"C'est un destin incroyable", explique Mohamed, médiateur dans le quartier. "Croiser la route des champions du monde en titre, certes, mais surtout de la France, avec qui les Marocains partagent une grande histoire. Et surtout pour nous, les binationaux, de retrouver nos deux pays qu'on aime !" Mais forcément, depuis quelques jours, ils ont droit à la même question : "Et finalement, t'es pour qui ?", imite Jamel. "Franchement je suis pour les deux. C'est la première fois que je n'arrive pas à me départager." Son collègue Mohamed complète : "C'est tout l'avantage ! En tant que binationaux, on sera gagnants quoi qu'il arrive ! Si la France gagne, c'est comme si le Maroc avait gagné, et vice-versa."

Même état d'esprit pour Abderazak, secrétaire de la section locale de l'Association des travailleurs maghrébins de France. "C'est le bonheur, nos deux équipes préférées sont en demi-finale", sourit-il. "Quel que soit le résultat, je ferai la fête. Si le Maroc gagne, ce sera un exploit extraordinaire. Si la France gagne, on se préparera pour la troisième étoile." Le père de famille est aussi fier que ses enfants puissent vivre un tel moment. "Ça va leur prouver la richesse de notre double nationalité", continue Abderazak. "Ils ont déjà les deux drapeaux, français et marocain, affichés dans leur chambre. Donc je ne ferai pas de différence entre une victoire du Maroc et une victoire de la France. Ça fera la même sensation et dans les deux cas, on sortira pour crier !"

"Rendre hommage à notre histoire"

Mais quand même, Nouredine, l'un de leurs voisins, a une petite préférence. Un indice : il porte autour du cou un drapeau rouge à l'étoile verte. "Mon coeur bascule quand même plus du côté marocain", avoue-t-il. "Nos parents, ce sont des immigrés qui sont venus en France pour gagner un peu leur croûte. C'est ce qu'a fait mon père en ramenant ma mère. C'est aussi par rapport à ça qu'on est très attachés à ce pays. Ce n'est que du foot, mais on a la fierté de nos origines. Une victoire rendrait hommage à notre histoire." Nouredine en est sûr : si les Marocains battent la France en demi-finale, ils remporteront leur première étoile dimanche 18 décembre.

La rencontre historique pour la sélection marocaine rappellera aussi à certains le parcours des Lions de l'Atlas au Mondial en 1986, quand le Maroc avait été éliminé par l'Allemagne en huitième de finale. "J'ai l'impression qu'on ne vivra pas une demi-finale deux fois", confie Abderazak. "En 86, on s'est tout de suite dit qu'on ferait mieux quatre ans plus tard. Mais on n'a même pas été qualifiés en 1990 ! Maintenant, ça fait 36 ans qu'on attend de revivre la même chose. Peut-être que les jeunes qui sont là, quand ils auront mon âge, ils connaitront à nouveau ce genre de moment. C'est vraiment extraordinaire." Pour le match face à la France, Abderazak espère aller jusqu'aux tirs au but, "pour prolonger ce moment très intense".