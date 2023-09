DIRECT: Vivez en direct la réaction attendue de l'OM face à Toulouse

Difficile de lire et de dire où cet OM va. Impossible de se prononcer sur le niveau de cette formation, après un début de saison qui laisse le débat ouvert. Un débat qui va forcément évoluer d'ici trois semaines et le calendrier, très chargé et redoutable, des olympiens. Car aux réceptions de Toulouse, ce dimanche dans un Vélodrome à guichets fermés, et du Havre (dimanche 8 octobre), il faudra ajouter des déplacements à Paris et Monaco et les deux premiers rendez-vous de Ligue Europe (Ajax Amsterdam et Brighton). On en saura donc plus sur le niveau et les ambitions de ce cru marseillais 2023-2024.

Marcélino, entraineur de l'OM: "Moi aussi, parfois, je m'ennuie un peu"

Car il y a bien ces 8 points de pris sur 12 possibles. Et une 3ème place au classement de Ligue 1 qui satisferait les dirigeants olympiens en fin de saison, car directement qualificative, c'est une nouveauté, pour la prochaine Ligue des Champions. Mais 8 unités récoltés face à des équipes (Reims, Metz, Brest et Nantes), qui font moins peur qu'un épouvantail.

Un OM sans l'ailier droit Sarr

Et puis il y a cette sensation que l'OM ne maitrise rien. Qu'à tout moment, les consignes de Marcélino peuvent disparaitre de la tête de ses joueurs. On l'a vu à Metz et Nantes, où les olympiens, à 11 contre 10 adversaires, arrêtent de jouer et laissent échapper des points tellement précieux dans ce championnat raccourci de 4 journées ( et de 12 points).

Ce qui fait dire à l'entraineur Marcélino: "Moi aussi aussi, parfois je m'ennuie un peu (comme certains supporters). Et je n'aime pas çà. On est conscient que l'on doit encore s'améliorer. On ne peut pas répéter des prestations comme celle que l'on a proposée face à Nantes. On a fait plusieurs pas en avant pendant cette trêve internationale, je suis content et on a progressé."

Les dirigeants restent confiants et demandent aussi du temps. Car les changements sont nombreux. Si le Vélodrome attend mieux, et que pas mal de supporters sont déjà inquiets, certains restent confiants.

OM-Toulouse est à vivre sur France Bleu Provence dès 17H00, ce dimanche, avec notre duo Fabien Laurenti/ Bruno Blanzat

Dans trois semaines, même si l'OM ne sera qu'au quart de sa saison, on devrait en savoir bien plus.

