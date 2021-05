Onze absents au Nîmes Olympique pour affronter Lyon

La liste est longue. Vraiment. Mais les Crocos n'ont pas le choix. Pour affronter l'Olympique lyonnais ce dimanche, lors de l'avant-dernière journée de championnat de Ligue 1, Pascal Plancque a son groupe : entre les blessés et les choix de l'entraîneur, onze joueurs manquent à l'appel. Le Nîmes Olympique est toujours avant-dernier du championnat (35 points), et pour l'instant en position de relégable. La course au maintien se joue à distance avec le FC Nantes. Les canaris ont deux points d'avance sur les Crocos (37 points).

Nîmes reçoit Lyon, pendant que Nantes se déplace à Dijon, ce dimanche à partir de 21h. Une soirée à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.

